جامعة الخليل: أكثر من 15 مُصابًا إثر انفجار في التدفئة المركزية

أُصيب 15 طالبا على الأقل، اليوم الثلاثاء، في تدافُعٍ أعقَب انفجارَ أنابيب التدفئة المركزية في جامعة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، لم تُسمّها، القول، إن انفجارا حدث في مولّد نظام التدفئة المركزية في حرم الجامعة، ما أسفر عن إصابة عدد من الطلبة بجروح طفيفة.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات الخليل، لتلقي العلاج، كما أصيب عدد آخر بالهلع والخوف، إثر تدافع الطلاب في مكان الانفجار.

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إنه تمت السيطرة على الانفجار.