النقب: مصرع رضيعة في حريق منزل بشقيب السلام

لقيت طفلة رضيعة مصرعها وأصيب 10 آخرين بينهم ثمانية أطفال، في حريق اندلع داخل منزل مأهول في بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، بعد انتصاف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان صدر عنها، أن طواقمها عملت على إخماد حريق شب داخل منزل في بلدة شقيب السلام بالنقب"، ولفتت الطواقم إلى أنه "لدى وصولها تبين أن السكان تمكنوا من إخماد الحريق".

وأوضحت الشرطة في بيان مقتضب صدر عنها أن الحريق أسفر عن إصابة بالغين و8 أطفال من جراء استنشاق الحريق، فيما تم الإعلان عن وفاة رضيعة متأثرة بإصابتها.

وأشارت الطواقم الطبية إلى أنها نقلت جميع المصابين لتلقي العلاج في مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

ولفت المتحدث سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى أنه تم إخراج جثة الطفلة من المنزل قبل وصول الطواقم. فيما أكد أن أسباب اندلاع الحريق لم تضح بعد، وأن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب.