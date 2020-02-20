الجيش التركي يعلن "القضاء على أكثر من 50 عنصرا لقوات النظام السوري"

تصاعدت حدة المواجهة العسكرية بين قوات الجيش التركي وقوات النظام السوري، اليوم الخميس، فيما تواصل قوات النظام الهجمات التي تشنها في إدلب بشمال غرب سورية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم، الخميس، عن "القضاء على أكثر من 50 عنصرا لقوات النظام السوري وتدمير 5 دبابات وناقلتي جنود وعربة بيك آب مزودة بسلاح رشاش"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وقتل جنديان تركيان وأصيب خمسة آخرون في غارة جوية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وفق ما أفادت وزارة الدفاع التركية، من دون أن تحدد الجهة التي شنت الغارة.

وقالت الوزارة "استشهد اثنان من رفاقنا وأصيب خمسة في ضربة جوية في منطقة إدلب"، مضيفة أن أنقرة ردت بقصف.

ويأتي ذلك مع اشتداد التوتر في هذه المنطقة بين القوات التركية والجيش السوري المدعوم من موسكو.