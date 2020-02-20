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طعن رجل في عنقه أثناء رفعه الأذان في مسجد وسط لندن

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 19:18

طعن رجل في عنقه أثناء رفعه الأذان في مسجد وسط لندن
سجد "ريجنت بارك" وسط لندن
عرب ٤٨

تعرض مؤذن في مسجد وسط لندن، الخميس، إلى طعنات أثناء قيامه برفع الأذان. وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في تصريحات صحفية، إنّ الضحية "يبلغ من العمر 70 عاما، وتعرض لإصابات متعددة لا تهدد الحياة إثر عملية الطعن" التي حدثت داخل مسجد "ريجنت بارك"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في تصريحات صحافية، إنّ الضحية "يبلغ من العمر 70 عاما، وتعرض لإصابات متعددة لا تهدد الحياة إثر عملية الطعن" التي حدثت داخل مسجد "ريجنت بارك"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يأتي الهجوم على المؤذن بعد يوم واحد من هجوم إرهابي عنصري مزدوج في ألمانيا أدى إلى مقتل 9 بينهم 5 أتراك.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#ريجنت بارك
#لندن
#طعن

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