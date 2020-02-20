  2. فلسطينيات
  3. أخبار

المحكمة العليا تصادق على هدم بيوت متهمي عملية عين بوبين

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 11:33

المحكمة العليا تصادق على هدم بيوت متهمي عملية عين بوبين
سامر العربيد (أرشيف)
عرب ٤٨

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، التماسا ضد هدم شقة ومبنى سكنها متهمون بتنفيذ عملية عين بوبين، في آب/أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.

ورغم عدم إدانة المتهمين، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر مصادر البيوت وهدمها.

وبدأت محكمة الاحتلال العسكرية، في الثامن من كانون الثاني/يناير الفائت، محاكمة خمسة معتقلين فلسطينيين تزعم أنهم ضالعون بعملية عين بوبين.

واتهمت نيابة الاحتلال الخمسة بالعمل ضمن "خلية" تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتنفيذ عملية تفجيرية في عين بوبين. وتزعم نيابة الاحتلال، أن الأسير سامر العربيد، الذي تعرض لتعذيب شديد خلال التحقيق عرضه لخطر جسيم في أقبية جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، قاد الخلية.

وجاء في لائحة الاتهام أن العربيد قاد مجموعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد نفذت المجموعة سبع عمليات إطلاق نار في محيط رام الله منذ العام 2017.

كما اتهمت نيابة الاحتلال العسكرية الأسير العربيد بحيازة أسلحة ومتفجرات منذ عام 2002، حيث اعتقل منذ ذلك التاريخ عدة مرات في سجون الاحتلال.

وكان الأسير العربيد قد نُقل إلى المستشفى فاقدا للوعي ويعاني من الفشل الكلوي وكسور في القفص الصدري والأطراف، بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له في الشاباك، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المحكمة العليا الإسرائيلية
#سامر العربيد
#عملية عين بوبين
#هدم بيوت

حوارات

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة العجول والمزروعات
اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ينهي أزمة العجول والمزروعات

2020-02-20

الاحتلال يصعد بالإجراءات ضد الأسرى ويسلب منجزاتهم
الاحتلال يصعد بالإجراءات ضد الأسرى ويسلب منجزاتهم

2020-02-20

اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للمزارعين بغزة
اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للمزارعين بغزة

2020-02-20

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-19
تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي

تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي

2020-02-19
قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير

قباطية: وفاة فتى متأثرا بجراحه بفض أمن السلطة مسيرة أسير

2020-02-19
مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن

مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن

2020-02-19
استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" تتقدم ونتنياهو يتفوق

2020-02-19