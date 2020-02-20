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مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب العفولة

تاريخ النشر: 20/02/2020 - 08:53

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق قرب العفولة
من مكان الحادث قرب العفولة، فجر اليوم
عرب ٤٨

لقي سائق دراجة نارية، في الأربعينيات من العمر، مصرعه في حادث انزلاق دراجته النارية، على شارع 716 في منطقة العفولة، فجر اليوم الخميس.

وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان عمليات إنعاش للشاب في محاولة لإنقاذ حياته، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط استمرار عمليات الإنعاش، لكن دون جدوى، وأعلن الطاقم الطبي وفاته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. ويستدل من التحقيقات الأولية أن الضحية، على ما يبدو، فقد السيطرة واصطدم بحاجز الأمان على طرف الشارع.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حوادث الطرق
#العفولة
#دراجات نارية

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