تنظيم القاعدة يؤكد مقتل زعيمه في "جزيرة العرب" قاسم الريمي

أقر تنظيم القاعدة، اليوم الأحد، بمقتل زعيمه في شبه الجزيرة العربية، قاسم الريمي، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن بيان منسوب للتنظيم نشره موقع إلكتروني معني برصد أخبار الجماعات الإرهابية.

ونقل موقع "سايت"، المعني برصد أخبار الجماعات الإرهابية، الأحد، بيانا منسوبا للتنظيم يفيد بمقتل "الشيخ الأمير أبي هريرة قاسم الريمي".

وأضاف البيان أن الريمي قُتل "بعد هجرةٍ وجهادٍ وصبرٍ وبلاء‎"، على حد تعبيره.

ويتخذ "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" من اليمن مقرًا له.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت في 7 شباط/ فبراير الجاري، مقتل الريمي في عملية عسكرية أميركية باليمن، ضمن جهود مكافحة الإرهاب، دون أن تحدد تاريخ مقتله.