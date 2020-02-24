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"سرايا القدس" تعلن إنهاء "ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق"

تاريخ النشر: 24/02/2020 - 18:46

"سرايا القدس" تعلن إنهاء "ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق"
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء الاثنين، أنها أنهت ردها العسكري على القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة ودمشق، وأسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصرها.

وفي هذه الأثناء، تواصل الطائرات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على مواقع وأهداف فلسطينية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، فيما أطلقت فصائل المقاومة عددًا من قذائف الهاون صوب موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس "تعلن سرايا القدس أنها أنهت ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق، وتعد شعبنا وأمتنا بأن تستمر في جهادها وترد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء شعبنا وأرضنا".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن الأحد والإثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. وادعى الجيش، مساء الإثنين، إنه رصد إطلاق 50 قذيفة من غزة (يوم الإثنين) تم اعتراض نحو 90 في المئة منها، بواسطة منظومة القبة الحديدية.

وأعلنت سرايا القدس، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، وقالت إنه رد على قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة من عناصرها، في غزة وسورية.

وبدأ التوتر، صباح الأحد، حينما قتل الجيش الإسرائيلي أحد عناصر سرايا القدس، ويدعى محمد الناعم (27 عاما)، وأصاب 3 آخرين، قرب السياج الأمني، جنوبي القطاع.

وأثار مقطع مصور، يظهر تنكيل قوات الاحتلال بجثمان الشهيد الناعم، غضب الفلسطينيين. ومساء الأحد، قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة الجهاد، قرب العاصمة السورية، دمشق، ما أسفر عن استشهاد شخصين.

يتبع..

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#دمشق
#سرايا القدس
#الجهاد الإسلامي

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