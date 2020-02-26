  2. محليات
  3. أخبار محلية

الرملة: مصرع طفلة وإصابة آخرين بحادث دهس

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 18:12

الرملة: مصرع طفلة وإصابة آخرين بحادث دهس
عرب ٤٨

لقيت طفلة في الخامسة من العمر مصرعها وأصيب آخرين بجروح متفاوتة من جراء حادث دهس وقع مساء اليوم، الأربعاء، قرب منطقة السوق في مدينة الرملة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حادث دهس أسفر عن إصابة سائق المركبة بالإضافة إلى خمسة من المارة بينهم طفلة وامرأة قُدّرت جراحهما بالخطيرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى "كابلن" عن مصرع الطفلة متأثرة بجراحها الجرجة بعد فشل محاولات إنعاشها.

وأفادت المصادر الطبية التي وصلت إلى المكان بأنها "قدمت العلاج الأولي لمصابين بجراح بين متوسطة وخطيرة ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج الطبي".

وأوضح البيان الصادر عن طواقم الإسعاف أنه "تم تقديم العلاج لخمسة مصابين، بينهم 4 أحيلوا إلى مستشفى كابلن: طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات حالتها خطيرة، بالإضافة إلى شابة تبلغ من العمر 30 عاما وحالتها بين متوسطة وخطيرة".

وأضاف البيان أن "رجلين آخرين في الستينات من عمريهما حالتهما طفيفة، كما تمّ نقل مصاب آخر 23 عامًا بحالة طفيفة إلى مستشفى شيبا تل هشومير"، فيما لفت البيان إلى أنه "تم نقل امرأة أخرى إلى مستشفى آساف هروفيه بشكل مستقل وهي بحالة خطيرة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة


الرملة: مصرع طفلة وإصابة آخرين بحادث دهس

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود
طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

2020-02-26

اتهام: احتالوا على أصحاب منازل وزوروا تصاريح بناء
اتهام: احتالوا على أصحاب منازل وزوروا تصاريح بناء

2020-02-26

اتهام شابين من البعنة بالسطو على مخبز
اتهام شابين من البعنة بالسطو على مخبز

2020-02-26

الأكثر قراءة

تهدئة في غزة:

تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"

2020-02-25
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2020-02-25
كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و

كورونا في الضفة: الكمامات خاضعة للاحتكار و"الصحة" تُحذّر المتلاعبين بالأسعار

2020-02-25

"كورونا" يتمدد في العالم..

2020-02-25
وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

2020-02-25