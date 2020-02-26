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طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

تاريخ النشر: 26/02/2020 - 15:43

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود
من التظاهرة مقابل قاعات الجليل، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ إيناس مريح

انطلقت تظاهرة رفع شعارات مقابل قاعات الجليل (شارع 70) في الوقت الذي يعقد فيه اجتماع انتخابي لحزب "الليكود بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ورفع في التظاهرة العلم الفلسطيني ولافتات كتبت عليها شعارات منددة بنتنياهو وحزبه وممارساته التي وصفها المتظاهرون بأنها عنصرية ومعادة للعرب والفلسطينيين.

وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي ورئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، إن "التظاهرة ضد زيارة المحرض الأول على جموع أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان. نتنياهو الذي سن القوانين العنصرية ووقف على رأس الممارسات العنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني هو المحفز والمحرك للسياسات العنصرية من هدم بيوت وشن الحروبات على أبناء شعبنا وفرض الحصار على أهلنا في غزة".

وأضاف: "نحن هنا لنقول له غير مرحب بك في بلداتنا العربية، هذه بلداتنا وهذا شعبنا لا يمكن أن نسمح لك بأن تستخف بمجتمعنا وأبناء شعبنا في كل مكان".

وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة اللجنة الشعبية في طمرة واللجنة الشعبية في كابول، والأحزاب والحركات السياسية في المنطقة.

وكانت اللجان والأحزاب الداعية للتظاهرة قد أصدرت بيانا بعنوان "لا أهلا ولا سهلا بالنتن.."، جاء فيه "ندعوكم لتظاهرة رفع شعارات مقابل قاعات الجليل (شارع 70) حيث سيعقد اجتماع انتخابي لليكود بحضور المحرض والعنصري نتنياهو، اليوم الأربعاء، الساعة 15:30".

وأضاف البيان أن "نتنياهو المحرض الأول: سن قانون القومية العنصري، سن قانون كامينتس، ويهدم البيوت، بادر ودعم لسن قانون منع الأذان، عراب صفقة القرن، يستمر في حصار أخواننا في غزة، في رقبته حروبات تم شنها على شعبنا واستشهد بها الآلاف".

وختم البيان بالقول "لا لنتنياهو، لا للعنصرية".

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#طمرة
#كابول
#لجان شعبية
#نتنياهو
#انتخابات الكنيست

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

طمرة: تظاهرة رفع شعارات ضد نتنياهو والليكود

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