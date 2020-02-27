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إصابة خطيرة لشاب من جسر الزرقاء تعرّض لإطلاق نار

تاريخ النشر: 27/02/2020 - 20:49

إصابة خطيرة لشاب من جسر الزرقاء تعرّض لإطلاق نار
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨

أُصيب شاب في العشرينات من عمره من قرية جسر الزرقاء، بجراح خطيرة إثر تعرّضه لإطلاق نار، مساء اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل أن الشاب أُصيب أثناء تواجده قرب منزله، دون أن تُعرف خلفية الجريمة بعد.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى مكان الجريمة، الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال تلقي العلاج.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة، عقب وصولها إلى المكان.

يذكر أن 8 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#جسر الزرقاء
#إطلاق نار

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