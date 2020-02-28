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طمرة: عودة يوسف مجدوب الى البلاد

تاريخ النشر: 28/02/2020 - 22:48

طمرة: عودة يوسف مجدوب الى البلاد
(عرب 48)
عرب ٤٨/ إيناس مريح

وصل الشاب الطمرواي يوسف مجدوب إلى البلاد، بعد أن أصدر القضاء التركي إخلاء سبيله وعودته إلى البلاد بكفالة مالية قدرها 3500 دولار.

وكانت قد قررت المحكمة التركية، يوم أمس الخميس، تسريح يوسف مجدوب من طمرة بكفالة مالية قدرها 3500 دولار، وبذلك تنتهي محاكمة الشاب الذي تم اعتقاله قرابة الشهر في تركيا بمزاعم محاولة الاعتداء على شرطي تركي.

وأطلق سراح المجدوب بموجب حكم قضائي صدر عن محكمة تركية يوم الإثنين الأسبوع الماضي، فيما فرض عليه الإقامة الجبرية حتى تاريخ 16 أيار/ مايو المقبل.

وأكد عم الشاب، منصور مجدوب، أن "تسريح يوسف من تركيا جاء استجابة للطلب الذي كانت قد قدمته المحامية يلديز كادينيز، لتسريحه وعودته للبلاد".

وتابع: "حول التساؤلات التي تدور حول قضية يوسف فإن قرار الإفراج جاء بناء على الإجراءات القضائية المتبعة في تركيا، حيث كان كل من المحامية والقضاء التركي فقط وراء هذا القرار".

وكانت عائلة مجدوب قد شددت على أن " لائحة الاتهام التي وجهها الادعاء التركي ضد مجدوب باطلة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#طمرة
#يوسف مجدوب
#تركيا

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