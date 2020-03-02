المغار: إصابة رجل بجريمة إطلاق نار

أُصيب رجل من بلدة المغار، مساء اليوم الإثنين، بجراح متوسطة في جريمة إطلاق نار.

وجاء في التفاصيل أن مجهولين أطلقوا النار على محل تجاري في البلدة، ما أسفر عن إصابة رجل بجراح.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصاب، ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وباشرت الشرطة، التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل رجل في السبعين من عمره وأصيبت امرأة في الستين بجروح خطيرة، بعد أن هاجمها شخص واعتدى عليهما بصخرة في أحد شوارع مدينة اللد.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن الطواقم الطبية قدم العلاج لرجل وامرأة بعد أن اعتدى عليهما شخص بصخرة. وأقرت الطواقم وفاة المسن في المكان، فيما نقلت المصابة لاستكمال العلاج بمستشفى "شيبا" في تال هشومير، وهي "تحت التخدير وموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي"، وفق ما أفادت الطواقم الطبية.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، بحسب ما أعلنت في بيان صدر عنها، وذكرت أنها "شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

وأوضح بيان الشرطة أن الاعتداء وقع في منزل في شارع "ليلاخ" في مدينة اللد.

يُذكر أنه في العام الماضي 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.