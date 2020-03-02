  2. محليات
  3. أخبار محلية

المغار: إصابة رجل بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 19:38

المغار: إصابة رجل بجريمة إطلاق نار
من مكان الجريمة
عرب ٤٨

أُصيب رجل من بلدة المغار، مساء اليوم الإثنين، بجراح متوسطة في جريمة إطلاق نار.

وجاء في التفاصيل أن مجهولين أطلقوا النار على محل تجاري في البلدة، ما أسفر عن إصابة رجل بجراح.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمُصاب، ونقله إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج.

وباشرت الشرطة، التحقيق في ملابسات الحادث.

وفي وقت سابق اليوم، قُتل رجل في السبعين من عمره وأصيبت امرأة في الستين بجروح خطيرة، بعد أن هاجمها شخص واعتدى عليهما بصخرة في أحد شوارع مدينة اللد.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن الطواقم الطبية قدم العلاج لرجل وامرأة بعد أن اعتدى عليهما شخص بصخرة. وأقرت الطواقم وفاة المسن في المكان، فيما نقلت المصابة لاستكمال العلاج بمستشفى "شيبا" في تال هشومير، وهي "تحت التخدير وموصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي"، وفق ما أفادت الطواقم الطبية.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، بحسب ما أعلنت في بيان صدر عنها، وذكرت أنها "شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث".

وأوضح بيان الشرطة أن الاعتداء وقع في منزل في شارع "ليلاخ" في مدينة اللد.

يُذكر أنه في العام الماضي 2019 قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قُتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#المغار
#جريمة إطلاق نار

حوارات

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: إصابة خطيرة لعامل بُتِرت يده في مصنع
الطيبة: إصابة خطيرة لعامل بُتِرت يده في مصنع

2020-03-02

اللد: مصرع رجل وإصابة خطيرة لامرأة إثر تعرضهما لاعتداء
اللد: مصرع رجل وإصابة خطيرة لامرأة إثر تعرضهما لاعتداء

2020-03-02

حالة الطقس: غائم وارتفاع درجات الحرارة
حالة الطقس: غائم وارتفاع درجات الحرارة

2020-03-02

الأكثر قراءة

الطيبة: قتيلة في جريمة إطلاق نار

الطيبة: قتيلة في جريمة إطلاق نار

2020-03-01
سورية: الجيش التركي يعلن إسقاط طائرتين حربيتين للنظام

سورية: الجيش التركي يعلن إسقاط طائرتين حربيتين للنظام

2020-03-01
تحليلات: جولة انتخابات رابعة أو بقاء نتنياهو

تحليلات: جولة انتخابات رابعة أو بقاء نتنياهو

2020-03-01
حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء غائمة وأمطار متفرقة

2020-03-01
كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يهزم برشلونة بثنائية

كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يهزم برشلونة بثنائية

2020-03-01