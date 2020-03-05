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هدم العراقيب للمرة 176

تاريخ النشر: 05/03/2020 - 11:00

هدم العراقيب للمرة 176
العراقيب، اليوم
عرب ٤٨

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 176 على التوالي، وذلك بعدما هدمتها في المرة الماضية يوم 12 شباط/ فبراير الماضي.

وأكد أحد سكان العراقيب، لـ"عرب 48" أن "قوات الهدم والخراب اقتحمت قرية العراقيب وهدمت خيامها للمرة الـ176".

وهذه هي المرة الخامسة التي تهدم فيها خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، لكن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء العاصفة التي تسود البلاد.

وتواصل السلطات هدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

هذا، وتلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة طرق كان آخرها إدانة الشيخ الطوري ونجليه سيف وعزيز، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري بعدة تهم بذريعة البناء غير المرخص وادعاء "الاستيلاء على أراضي الدولة".

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وغيرها.

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#النقب
#هدم العراقيب
#هدم المنازل
#العراقيب

هدم العراقيب للمرة 176

هدم العراقيب للمرة 176

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