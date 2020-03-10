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إرجاء اللقاء الأول بين المشتركة وكاحول لافان للأربعاء

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 12:53

إرجاء اللقاء الأول بين المشتركة وكاحول لافان للأربعاء
(أرشيفية)
عرب ٤٨/ عمر دلاشة

أرجأت القائمة المشتركة و"كاحول لافان" اجتماعهما الذي كان من المزمع أن يعقد مساء اليوم، إلى يوم غد الأربعاء.

أرجأت القائمة المشتركة و"كاحول لافان" اجتماعهما الذي كان من المزمع أن يعقد مساء اليوم، إلى يوم غد الأربعاء.

وجاء إرجاء الاجتماع بسبب "ضيق الوقت لدى الطرفين"، وفقا لما قاله النائب منصور عباس لـ"عرب 48"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وسيمثل المشتركة في الاجتماع كل من النواب: عايدة توما- سليمان، عباس منصور، أحمد طيبي، فيما يضم طاقم المفاوضات عن "كاحول لافان" عوفر شيلح وآفي نيسانكورين.

وقال النائب عباس لـ"عرب 48" إنه "لغاية الآن لم تتبلور ورقة مطالب في القائمة المشتركة. هناك عمل على وضع هذه الورقة بين مركبات المشتركة، علما أننا أعددنا ورقة كهذه في المرة السابقة، غير أن هناك مستجدات تعرض اليوم، ونحن نعمل على بلورة موقف مشترك لمركبات القائمة المشتركة".

وفي سياق متصل، يعقد المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، جلسة خاصة لبحث دعوة المشاركة أو عدمها في جلسة التفاوض مع "كاحول لافان".

وكان النائب أيمن عودة قد أعلن، اليوم، عن بعض شروط القائمة المشتركة لأي اتفاق مع "كاحول لافان" وبيني غانتس، وجاء في كلمة عودة على شبكة التواصل الاجتماعي أنه "يهمنا الاتزان والكرامة والعقلانية في هذه المرحلة، لدينا مطالب سياسية، هي رفض أي مخطط أحادي الجانب (صفقة القرن). المسجد الأقصى مكان صلاة للمسلمين فقط، وإعادة الوضع القائم (منع الاقتحامات من قبل المستوطنين)، القدس الشرقية عاصمة عتيدة للدولة الفلسطينية، (نركز على قضية المسجد الأقصى حاليا)، خطة اقتصادية شاملة للمجتمع العربي، خطة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، الاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف في النقب، حل قضية قريتي إقرث وكفر برعم وطبعا إلغاء قانون كامينتس".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القائمة المشتركة
#كاحول لافان
#سياسة

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