أم الفحم: وفاة حسني بدوية متأثرا بإصابته في حادث عمل

أعلنت في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الأربعاء، وفاة الحاج حسني سعيد عبد القادر بدوية (عن عمر ناهز 68 عاما، متأثرا بإصابته في حادث عمل.

وضحية الحادث من سكان حي العرايش بالمدينة، كان قد أصيب بروح بالغة الخطورة إثر سقوطه في ورشة بناء في منطقة بوسط البلاد قبل يومين.

وساد الحزن والأسى بين أقارب ومعارف الفقيد، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته لمواساتهم والوقوف إلى جانبهم في مصابهم.

وسيشيع جثمان ضحية حادث العمل بعد صلاة العصر من مسجد العرايش إلى مثواه الأخير في أم الفحم.

ومما يذكر أن قرية كفر قرع فجمعت بوفاة الشاب عبد الرحمن جميل عثامنة (35 عاما) أمس، الثلاثاء، متأثرا بجروحه البالغة التي أصيب بها في حادث انفجار خزان وقود بمدينة قيسارية، أول من أمس.