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وزارة الأوقاف بالضفة: ندعو الأهالي للصلاة في منازلهم

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 22:22

وزارة الأوقاف بالضفة: ندعو الأهالي للصلاة في منازلهم
بيت لحم، الثلاثاء (وفا)
عرب ٤٨ ووكالات

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، مساء الخميس، المواطنين للصلاة في منازلهم، حرصًا على سلامتهم، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا، الذي يشكل الاختلاط أحد الوسائل الخطيرة الناقلة له.

وذكر بيان الوزارة "أنه ونظرا لحالة الطوارئ التي يمر بها الوطن لمواجهة الوباء العالمي وتقليص مساحة انتشاره، وحرصًا على سلامة المواطنين من مخاطره، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تهيب بالمواطنين الكرام لأداء الصلاة في منازلهم، خوفاً من تفشي الوباء، ومنعا للاختلاط، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمع".

وفي وقت سابق كم الخميس، دعت الوزارة خطباء المساجد إلى الاختصار من خطبة وصلاة الجمعة، بحيث لا تتجاوز 10 دقائق، وتعقيم المساجد والمرافق التابعة لها يومياً وبشكل متكرر. وشددت على ضرورة وقف درس الجمعة الديني والتركيز فقط على طرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أهمية الطلب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون من الرشح والإنفلونزا والسعال، وضيق التنفس، والنساء، الصلاة في البيوت وعدم التوجه إلى المساجد حفاظا على أنفسهم ومنعا للاختلاط مع الآخرين.

وشددت على دعوة أولياء الأمور للاهتمام بأبنائهم، والالتزام بما يصدر عن وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي بمتابعة المسيرة التعليمية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل العلمي، وكذلك الالتزام بما يصدر عن الحكومة من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقاية وحفظا للسلامة العامة، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحافي، الخميس، أن الفحوصات المخبرية التي أجريت في مختبر الصحة العامة المركزي في مدينة رام الله مساء الخميس لـ28 عينة أخذت من جميع المحافظات، خلوها من الإصابة بفيروس كورونا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#الضفة الغربية
#صلاة الجمعة
#بيت لحم

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