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إصابة مسؤول حكومي برازيلي التقى ترامب قبل أيّام بكورونا

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 18:55

إصابة مسؤول حكومي برازيلي التقى ترامب قبل أيّام بكورونا
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

أصدر مكتب الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بيانا مقتضبا، أعلن فيه أنّ مسؤولا حكوميا التقى في نهاية الأسبوع المنصرم، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الزيارة التي قام بها بولسونارو إلى الولايات المتحدة؛ مصاب بفيروس كورونا المستجدّ.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئاسة البرازيلية قولها، إنّ مسؤول الإعلام في مكتب الرئيس، فابيو واجنغارتن، خضع لفحص مخبري أثبت إصابته بالفيروس.

وأضافت أنّ "الحكومة البرازيلية سبق أن أبلغت هذه المعلومة إلى السلطات الأميركية الشمالية حتى تتّخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية".

وقالت إن السلطات اتّخذت "كلّ الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحّة الرئيس" البرازيلي، دون أن تعلن ما إذا كان بولسونارو قد خضع للفحص أيضا.

وحضر فابيو واجنغارتن مأدبة غداء أقامهارترامب لبولسونارو السبت الماضي، في فلوريدا.

وكان واجنغارتن قد نشر عبر حسابه في تطبيق إنستغرام صورة يظهر فيها إلى يسار الرئيس الأميركي.

ومساء الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى صباح الخميس، أصاب "كورونا" قرابة 127 ألفا في 124 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 4700، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#البرازيل
#كورونا
#ترامب

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