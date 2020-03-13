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تأجيل مباريات كافة الدرجات في البلاد بسبب كورونا

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 10:41

تأجيل مباريات كافة الدرجات في البلاد بسبب كورونا
عرب ٤٨

أعلن الاتحاد العام لكرة القدم، صباح اليوم الجمعة، عن تأجيل المباريات في كافة الدرجات بدء من الدرجة العليا وحتى الدرجة الثالثة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما شمل ذلك مباريات كرة السلة في البلاد.

ويأتي قرار الاتحاد العام لكرة القدم بعد توجه من وزارة الصحة، على أن يكون ذلك حتى نهاية شهر آذار/مارس الجاري، إلى حين تقدير الأوضاع فيما يتعلق بإمكانية تجديد اللعب مطلع الشهر القادم.

يشار إلى أن الاتحاد العام لكرة القدم قرر في وقت سابق إقامة المباريات بدون حضور جماهيري، لكن سرعان ما جرى إرجاء المباريات حتى إشعار آخر.

تجدر الإشارة إلى أن تأثير فيروس كورونا طال الدوريات الأوروبية البارزة أيضًا، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو ما يهدد إلغاء دوريات عدة هذا الموسم بسبب تفشي الفيروس.

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#كورونا
#الدرجة الأولى
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#الدرجة الثالثة
#فيروس

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