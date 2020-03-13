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قتيل في جريمة إطلاق نار قرب نتانيا

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 15:13

قتيل في جريمة إطلاق نار قرب نتانيا
من مسرح الجريمة قرب نتانيا، اليوم
عرب ٤٨

قُتل شخص في جريمة إطلاق نار قرب مدينة نتانيا، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، ووفقا لمصادر طبية، قُتل شخص (35 عاما) وأصيبت امرأة (30 عاما) بجروح بالغة الخطورة في جريمة إطلاق نار وقع على شارع 57 قرب نتانيا، عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاج الأولي للمصابة وجرى نقلها بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى، فيما أقر الطبيب المرافق وفاة الشاب.

إلى ذلك، حضرت قوات من الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وذكرت أن الخلفية جنائية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#نتانيا
#إطلاق نار
#جرائم القتل

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