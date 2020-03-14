  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

تفشي كورونا: تعليق الدراسة في الأردن ومصر

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 17:08

تفشي كورونا: تعليق الدراسة في الأردن ومصر
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت السلطات في الأردن ومصر، اليوم السبت، عن حزمة من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءًا من يوم غد، الأحد.

وتضمنت إجراءات الحكومة الأردنية إغلاق الحدود، تجميد الفعاليات الرياضية ووقف الصلوات في دور العبادة.

وقال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في بيان، إن الأردن قرر تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، مؤسسات ومعاهد تدريب)، اعتبارًا من صباح الأحد ولمدة أسبوعين، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).

وستباشر وزارة التربية والتعليم في الأردن تنفيذ خطة التعليم عن بعد، عبر موقع التعليم الإلكتروني للوزارة، اعتبارًا من الأسبوع القادم، إضافة إلى قنوات التلفزة الوطنية، اعتبارًا من الأسبوع الجاري.

وقررت السلطات الأردنية تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن، بداية من الثلاثاء المقبل وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري. كما أن جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات تعتبر مغلقة أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.

وعلى صعيد الفعاليات العامة والشعائر الدينية، تقرر وقف جميع الفعاليات والتجمعات العامة، وإيقاف الصلاة في جميع مساجد الأردن وكنائسها، مع الالتزام برفع الأذان في وقته، وبث خطبة الجمعة موحدة عبر محطات التلفزة.

وقررت الحكومة الأردنية أيضًا وقف زيارة المستشفيات والسجون، بداية من الأحد وحتى إشعار آخر، إضافة إلى إغلاق الأماكن السياحية الأثرية، لمدة أسبوع، لتنفيذ حملات تعقيم.

وشملت إجراءات الحكومة الأردنية تعليق الفعاليات الرياضية، وإغلاق دور السينما والمسابح والنوادي الرياضية ومراكز الشباب حتى إشعار آخر. وفيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص تقرر استمرار العمل في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والرسمية.

وبخصوص العاملين في القطاع الخاص في الأردن، فسيتم، وبالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، التوافق على إجراءات لحماية العاملين وضمان استمرارية العمل، بحسب البيان.

علما بأنه لم تسجل الأردن سوى إصابة واحدة بالفيروس وفقًا للبيانات الرسمية، حيث أصيب أردني قدم من إيطاليا، وغادر المستشفى الجمعة بعد شفائه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، فيروس كورونا المستجد بأنه "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعًا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى انتشار الفيروس دوليًا، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى السبت، أصاب الفيروس أكثر من 146 ألفًا في 147 دولة وإقليما، توفى منهم نحو 5 آلاف و500، أغلبهم في الصين، كوريا الجنوبية، إيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية ودينية وإغلاق حدود، وسط جهود متسارعة لاحتوائه في ظل حالة رعب تسود العالم.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#كورونا
#الأردن
#مصر
#حجر صحي

حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

فرنسا: المئات في العاصمة يتظاهرون ضد سياسة ماكرون
فرنسا: المئات في العاصمة يتظاهرون ضد سياسة ماكرون

2020-03-14

احتجاجات سودانية تطالب حكومة حمدوك بالاستقالة
احتجاجات سودانية تطالب حكومة حمدوك بالاستقالة

2020-03-14

العراق: استهداف قاعدة عسكرية للجيش الأميركي شمال بغداد
العراق: استهداف قاعدة عسكرية للجيش الأميركي شمال بغداد

2020-03-14

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 143

2020-03-13
كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

كورونا: وفاة 250 إيطاليا في يوم وازديادُ ضحايا الفيروس في فرنسا

2020-03-13
كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

كورونا: الصين وأميركا تتبادلان الاتهامات بشأن منشأ الفيروس

2020-03-13
كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

كورونا بالبلاد: السلطات تدرس فرض قيود على أماكن العمل وحرية التنقل

2020-03-13

"كاحول لافان" تبلغ رئيس الكنيست إدلشتاين عزمها استبداله

2020-03-13