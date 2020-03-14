إصابة خطيرة وأخرى متوسطة بإطلاق نار في جسر الزرقاء

أصيب شخصان، مساء اليوم السبت، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جسر الزرقاء، حيث وصفت جراح أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي التفاصيل، علم أن طواقم الإسعاف قدم العلاج لشاب يبلغ من العمر 21 عاما وآخر يبلغ من العمر 35 عاما بعد تعرضهما لإطلاق نار في حسر الزرقاء.

وعملت الطواقم على نقل المصابين إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة. فوم يتم الكشف بعد عن ملابسات وخلفية الجريمة.

وشهدت جسر الزرقاء في شباط/ فبراير الماضي مقتل الشاب نبيل عيسى عماش الذي يبلغ العشرين من عمره، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار.

يذكر أن 10 جرائم قتل اقتُرفت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم. وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.