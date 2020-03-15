مصرع شخص و3 إصابات خطيرة بحادث طرق قرب المغار

لقي شخص مصرعه وأُصيب آخرون، إثر حادث طرق، وقع مساء اليوم الأحد، بالقرب من بلدة المغار.

وجاء في التفاصيل أن الحادث الذي وقع عند مفرق "حنانيا" قرب المغار، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجراح خطيرة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان الحادث، الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقلهم إلى مستشفى "زيف" في صفد، لاستكمال تلقّي العلاج.

من موقع الحادث

وجاء في التفاصيل أن الحادث تسبب بإغلاق شارع رقم "866"، القريب من مفرق "شيفع".

وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على "تخليص عالقين باستخدام معدات خاصّة".

ولم تُعرَف أسباب الحادث بعد. وفتحت الشرطة تحقيقا للوقوف على الأسباب التي أدت إليه.

من موقع الحادث

يُذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.

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