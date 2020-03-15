وفاة 368 إيطاليًا بسبب كورونا في أكبر حصيلة يوميّة للفيروس

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس طورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبذلك ارتفعت الوفيات الناجمة عن الفيروس في إيطاليا، إلى 1809 حالات وفاة.

وارتفع عدد المصابين، إذ سُجّلت 3509 إصابات جديدة خلال 24 ساعة لتصبح الحصيلة الإجمالية نحو 25 ألفا.

841 إصابة في سويسرا خلال يوم واحد

من جانبها، أعلنت سويسرا، تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي المصابين في البلاد ألفي شخص، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الصحة العامة الفيدرالي السويسري، فإن إجمالي وفيات كورونا بلغ في البلاد، 14، والإصابات ألفين و200 شخص.

وكانت السلطات السويسرية، قد اتخذت تدابير واسعة لإيقاف انتشار الفيروس، أبرزها تعليق الدراسة في كافة مقاطعات البلاد، وإعلان "حالة الطوارئ" في مقاطعتين على الحدود مع إيطاليا.

من جهته، يستعد الجيش السويسري، لتعزيز دعمه من أجل مواجهة وباء "كورونا"، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي في البلاد.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 162 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.