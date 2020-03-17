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أنباء عن تأجيل يورو 2020

تاريخ النشر: 17/03/2020 - 15:37

أنباء عن تأجيل يورو 2020
(أ ب)
عرب ٤٨

اقترح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، اليوم الثلاثاء، إرجاء نهائيات كأس أوروبا المقررة هذا الصيف إلى العام 2021، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى تعليق غالبية منافسات اللعبة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من وكالة "فرانس برس".

وأتى الطرح مع بدء ويفا سلسلة اجتماعات لبحث استكمال مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" للأندية، ومصير نهائيات كأس أوروبا التي كانت مقررة بين 12 حزيران/ يونيو و12 تموز/ يوليو في 12 مدينة مختلفة.

وقال المصدر الذي لم تُسمّه "فرانس برس"، إن الاتحاد الذي يرأسه السلوفيني، ألكسندر تشيفيرين، تقدم بهذا الطرح خلال الاجتماع الطارئ الذي يعقده الثلاثاء عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع ممثلين لمختلف المعنيين باللعبة في القارة، لبحث مصير مسابقتي الأندية، وكأس أوروبا، في أعقاب الشلل شبه التام الذي فرضه فيروس "كوفيد-19" على المنافسات في القارة والعالم.

وبدأت الاجتماعات صباحا مع ممثلي الأندية ورابطات البطولات الوطنية وممثلي اللاعبين، على ان يكون الدور بعدها لممثلي الاتحادات الوطنية الـ55، وختاما اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد، يتوقع أن تتم خلاله المصادقة على هذا الاقتراح ليصبح نافذا.

ولم يتضح بعد ما سيكون عليه طرح الاتحاد بشأن مسابقتي الأندية، علما بأن إرجاء كأس أوروبا في حال تم تطبيقه، سيعطي البطولات الوطنية هامشا أكبر لاستكمال الموسم الحالي متى سمحت الظروف بذلك.

وفرض فيروس "كوفيد-19" تعليقا شبه كامل لمختلف المنافسات الرياضية عالميا. وبحلول مساء الجمعة الماضي، باتت البطولات الوطنية الخمس الكبرى في القارة العجوز في ألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وانجلترا، والعديد غيرها، مُعلَّقة حتى مطلع نيسان/ أبريل على الأقل، بعد القيود الكبيرة التي فرضها الفيروس والإجراءات الصارمة المعتمدة للحد من انتشار وباء أودى بحياة أكثر 7063 شخصا حتى صباح الثلاثاء.

وكان ويفا قد أشار إلى أن اجتماعه اليوم سيبحث في مصير "كل البطولات الوطنية والمسابقات القارية، إضافة إلى كأس أوروبا 2020" التي تفرض تحديات إضافية هذا العام لكونها مقررة في 12 مدينة موزعة في 12 بلدا، بدلا من إقامتها كالعادة في بلد أو بلدين.

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#الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
#ويفا
#كأس أوروبا
#فيروس كورونا

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