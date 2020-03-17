ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 324

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 324، وفقا لإحصائية جديدة صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الثلاثاء. وبين المرضى 5 حالات خطيرة، 299 حالة طفيفة، 9 حالات متوسطة، إلى جانب تعافي 11 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تعليمات جديدة، عصر اليوم، متعلقة بالمواصلات العامة، وتقضي بتوقف المواصلات العامة بدءا من الساعة 22:00، وغدا بدءا مننن الساعة 20:00 وحتى ساعات الفجر. كذلك ستتوقف المواصلات العامة العمل في نهاية الأسبوع، بدءا من الساعة 20:00 لتعود إلى العمل فجر يوم الأحد.

وشددت وزارة الصحة القيود على إجراءات منع انتشار فيروس كورونا. وبين التعليمات الجديدة التي نشرتها الوزارة، بعد ظهر اليوم، فإنه "يُمنع الخروج من البيت، باستثناء حالات تستوجب ذلك – العمل بموجب القيود المقررة وتفاصيلها فيما يلي وبموجب أنظمة ستنشر بشكل منفصل، التزود بالطعام، الدواء، خدمات طبية وخدمات ضرورية أخرى".

وطالبت الوزارة بعدم الخروج من البيت إلى المتنزهات، حدائق الألعاب، شاطئ البحر، برك السباحة، المكتبات العامة، المتاحف، المحميات الطبيعية والحدائق أو مناطق عامة أخرى، باستثناء خروج أولاد في إطار العائلة فقط أو مع حيوانات، بشكل فردي.

وأضافت الوزارة أنه "يُمنع عقد دورات أبدا، ولو حتى بأقل عدد من المشاركين، وبضمن ذلك دورات رياضية ومعاهد رياضية. ويسري ذلك على الدورات التي تُنظم في أطر عامة أو خاصة. وبالإمكان ممارسة نشاط رياضي ليس ضمن مجموعة ويضم 5 أشخاص والحرص على مسافة مترين بين شخص وآخر".

وحسب التعليمات الجديدة، فإنه "ينبغي الحفاظ على العلاقات الاجتماعية من خلال وسائل الاتصال عن بعد والامتناع عن استضافة أصدقاء وأفراد عائلة لا يسكنون في البيت". كما طالبت التعليمات الجديدة المسنين والمرضى المزمنين بالامتناع عن مغادرة بيوتهم واستضافة أشخاص.

وفي غضون ذلك، اجتمع رئيس كتلة "كاحول لافان" والمكلف بتشكيل حكومة، بيني غانتس، اليوم، مع رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، ومدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف،ن من أجل اطلاعه على الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة انتشار كورونا.