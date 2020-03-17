اشتية: على العمال الفلسطينيين ترتيب أمورهم خلال ثلاثة أيام.. إغلاق تام للمعابر

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، العمال الفلسطينيين في مناطق الـ48 "ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم" خلال ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه "سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة".

وحمل اشتية السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها اتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا".

جاء ذلك في تصريحات له خلال اجتماع مصغر للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لبحث إجراءات تخص العمّال الفلسطينيين في إسرائيل، والجسور والمعابر وجاهزية وزارة الصحة، في مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله.

وأعلن اشتية في نهاية الاجتماع عن إجراءات جديدة، وأهمها: "منح العمال الفلسطينيين في إسرائيل 3 أيام لترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، حيث سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة".

فيما طالب اشتية "العمّال ممن يعملون في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في أراضينا، بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات ما بين المستوطنين".

كما أعلن اشتية أن "هناك تنسيقا مع مصر والأردن نحو إغلاق الجسور والمعابر بشكل كامل وبالاتجاهين، باستثناء الحركة التجارية والحالات الإنسانية وضمن إجراءات سلامة متفق عليها".

وقال إن "هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع الحكومة الأردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين القادمين عبر المطار الذين تم وضعهم قيد الحجر في الأردن، بما يضمن السلامة للجانبين".

وأعلن اشتية أنه "أوعز لوزير الخارجية بمتابعة الأوضاع الصحية للاجئين والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم وعمل اللازم لحمايتهم بالتنسيق مع حكومات البلدان التي يتواجدون فيها والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة".

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل إصابتيْن بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 41.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحافي عقده في رام الله، إنه "تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا أحداهما لمواطن فلسطيني عائد من ألمانيا، والثانية لطالب عائد من الأردن، ليرفع عدد المصابين إلى 41".

في المقابل، أعلن وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لصل إلى 324 وهو مرشح للزيادة، فيما تم إصابة مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بفيروس كورونا، وتم فرض الحجر الصحي على مئات المستوطنين.