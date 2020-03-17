الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 304

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 304.

ويأتي هذا الارتفاع فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، عن حالة طوارئ في القطاع العام والحكومي،

كما أعلن نتنياهو عن فرض المزيد من التقييدات والإجراءات التي تحد من عمل القطاع الخاص، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس في البلاد، علما أنه سجلت حتى مساء الإثنين 298 إصابة.

ووسط الارتفاع المتواصل في عدد الإصابات ومطلب وزارة الصحة لفرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين في منازلهم لمدة 14 يوما، فوضت الحكومة جهاز الأمن العام "الشاباك" بتعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم، عبر استعمال وسائل إلكترونية ورقمية.

إصابات بالفيروس

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن غالبية الإصابات التي ترقد في مستشفى وصفت حالتها بالطفيفة، بينما 11 إصابة متوسطة و4 إصابات خطيرة، فيما تم تسريح امرأة من مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد أن شفيت من الفيروس، وهي الحالة الخامسة في البلاد التي تتعافى من الفيروس.

الامتناع عن زيارة المستشفيات والمراكز الطبية

وتوجهت وزارة الصحة إلى جانب إدارات المراكز والعيادات الطبية والمستشفيات إلى الجمهور، وطالبتهم الامتناع عن زيارة المرضى، وكذلك التقيد والالتزام بالإجراءات التي أعلن عنها بكل ما يتعلق بالتصرف في الحالات المرضية.

ودعت الوزارة الجمهور الواسع عدم الوصول إلى العيادات والمراكز الطبية بحال شعور بأي وعكة صحية، والاتصال على هواتف الطوارئ والإسعاف والاستعانة بالخدمات الطبية واستشارة الأطباء، وعند الضرورة ستصل طواقم الإسعاف إلى مكان تواجد المريض أو المتصل.

إصابة موظفة بمختبر الفيروسات بكورونا

وضمن الإصابات والحجر الصحي على الطواقم الطبية الذين يتعاملون مع الحالات المرضية، أعلنت وزارة الصحة عن إصابة موظفة في مختبر الفيروسات بكورونا، وذلك بعد أن أصيب نائب مدير المخبر بالفيروس، حيث تم وضع طاقم الموظفين بالمختبر في الحجر الصحي، علما أن نحو 3 آلاف من الطواقم الطبية يتواجدون في الحجر الصحي بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

مصابة من الشمال تواجدت بمركز تجاري بـ"نوف هجليل" قرب الناصرة

إلى ذلك، نشرت وزارة الصحة تفاصيل حول المريضة رقم 254، وهي شابة في العشرينيات من العمر، من شمالي البلاد، حيث تواجدت في المركز التجاري بـ"نوف هجليل" قرب الناصرة.

وذكرت الوزارة ان الشابة أصيب بالفيروس جراء تواصلها مع مرضى، واستعرضت الوزارة مسار تنقلها والأماكن التي تواجدت بها:

في تاريخ 11-3-2020 بين الساعات 19:30-00:30 حفل في قاعة "اتوسلات هعيمق" في العفولة.

وفي تاريخ 12-3-2020 بين الساعات 14:00-15:00 كانت في قسم الخضار ، المسليات والمخبوزات ومنتجات الحليب في " مركاز همازون " في "نوف هجليل" قرب الناصرة.

كما تواجدت في تاريخ 13-3-2020 بين الساعات: 20:30-21:51 قسم طب الطوارئ الداخلي العام في المركز الطبي "هعيمق" في العفولة.

بينما في تاريخ 14-3-2020 بين الساعات 23:55-04:30 قسم طب الطوارئ الداخلي العام في المركز الطبي "هعيمق" بالعفولة.

وطالبت الوزارة كل من تواجد في الأماكن والساعات المشار إليها أعلاه، الدخول إلى حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.