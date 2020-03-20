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627 وفاة جديدة في إيطاليا ليتجاوز عدد الوفيات الـ4 آلاف

تاريخ النشر: 20/03/2020 - 19:15

627 وفاة جديدة في إيطاليا ليتجاوز عدد الوفيات الـ4 آلاف
من إيطاليا اليوم (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت الحكومة الإيطالية، مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد قد تجاوزت الـ4000 آلاف حالة، بعد تسجيل 627 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

تأتي هذه الحصيلة الجديدة بعد أن أصبحت إيطاليا أمس الخميس، الدولة الأولى من حيث عدد الوفيات جراء كوفيد 19، وتأتي بعدها الصين، وإيران، وإسبانيا.

"كورونا": السياحة الإيطالية قد تعود 50 سنة إلى الوراء
قد يتسبب وباء كورونا المستجدّ، المعروف علميًا بـ"كوفيد-19"، بتراجع القطاع السياحي الإيطالي عام 2020 إلى المستوى الذي كان عليه في منتصف ستينيات القرن الماضي، حسب ما أعلنت نقابة شركات السياحة الإيطالية "أسوتوريسمو".

وغالبًا ما يعزو الخبراء الارتفاع القياسي في الوفيات والإصابات في إيطاليا إلى وجود أعداد هائلة من كبار السن، حيث أنهم الأكثر عرضة للعدوى بكورونا بين فئات الشعب، فضلا عن التأخر في فرض التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الفيروس.

وأبلغت إيطاليا، التي سجّلت 41035 إصابة، عن أول حالتي وفاة لديها في 22 شباط/فبراير.

ومنذ أسبوع، كانت إيطاليا تعدّ 1016 حالة وفاة وبالتالي فإن عدد الوفيات على أراضيها ازداد مذاك ثلاث مرات. وسجّلت إيطاليا 56 وفاة من أصل كل مليون شخص، فيما أبلغت إسبانيا عن 16 وفاة من أصل كل مليون شخص. من جهتها، سجّلت الصين 2,2 وفاة من أصل كل مليون شخص. وسُجّل أكثر من ثلثي حالات الوفاة في أوروبا منذ بداية تفشي الوباء، في إيطاليا.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا قرابة 260 ألف شخص في 183 بلدا وإقليما، بينهم نحو 10 آلاف و550 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.


#إيطاليا
#فيروس كورونا

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