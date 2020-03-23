المصادقة على تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست

صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، على تشكيل اللجنة المنظمة المسؤولة عن تشكيل اللجان برلمانية مثل اللجنة الخارجية والأمنية واللجنة المالية ولجنة خاصة بمتابعة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتأييد 61 عضو كنيست ومعارضة كتلة اليمين وامتناع رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين.

وبتشكيل اللجنة المنظمة، يبدأ رسميًا عمل الكنيست الـ23، بعد تعطيل دام لمدة أسبوع فرضه رئيس الكنيست، إدلشتاين، منعا لسيطرة قائمة "كاحول لافان"، على السلطة التشريعية.

يأتي ذلك غداة نظر المحكمة العليا الإسرائيلية بالتماس قدمته كتلة "كاحول لافان" و"الحركة من أجل نزاهة الحكم" للمطالبة بانعقاد الهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد له.

وبتشكيل اللجنة المنظمة للكنيست، يمكن البدء بالعملية التشريعية، حيث تسعى كتلة "كاحول لافان" إلى الإطاحة برئيس الكنيست وانتخاب آخر جديد، بالإضافة إلى سن قوانين تمنع تتعلق بتحديد ولاية رئيس الحكومة لعامين واقتراح آخر بانتخاب مباشر لرئيس الحكومة، وتشريع ثالث يمنع متهم بقضايا جنائية من تشكيل الحكومة.