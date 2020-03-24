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تجميد تنفيذ حكم حبس الشيخ رائد صلاح

تاريخ النشر: 24/03/2020 - 10:37

تجميد تنفيذ حكم حبس الشيخ رائد صلاح
الشيخ رائد صلاح (أرشيفية)
عرب ٤٨

قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، تجميد قرار تنفيذ سجن الشيخ رائد صلاح في "ملف الثوابت" والذي كان مقررا يوم غد الأربعاء، وذلك بعد تقديم استئناف للمحكمة من قبل طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح.

كما أمهلت المحكمة النيابة العامة للرد على استئناف طاقم الدفاع لغاية يوم الجمعة المقبل.

وقال المحامي خالد زبارقة إن "طاقم الدفاع تقدّم، اليوم الثلاثاء، باستئناف إلى المحكمة المركزية في حيفا على قرار محكمة الصلح من يوم 10 شباط/ فبراير 2020 والذي قضى بسجن الشيخ رائد صلاح 28 شهرا في ‘ملف الثوابت’ كما ضم الدفاع إلى الاستئناف طلبا بتجميد قرار سجن الشيخ رائد صلاح والذي كان مقررا أن يبدأ غدا الأربعاء.

وأضاف زبارقة أن "الإجراء القادم، وبعد أن تقدّم النيابة ردّها على طلب الدفاع للمحكمة، سيكون من خلال تحديد جلسة في المحكمة المركزية في شهر أيار/ مايو المقبل، للنظر في استئناف طاقم الدفاع وذلك في حال سمحت الظروف الراهنة بما يخص انتشار وباء كورونا بذلك".


#الشيخ رائد صلاح
#حظر الحركة الإسلامية
#اعتقالات سياسية
#أم الفحم

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