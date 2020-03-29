40 سنتيمترا لامتلاء بحيرة طبرية

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية في أواخر الأسبوع الماضي بـ2.5 سنتيمترا إضافية، إثر هطول الأمطار وتدفق كميات كبيرة من المياه إلى البحيرة، مؤخرا.

وأفادت سلطة المياه صباح اليوم، الأحد، أنه ينقص البحيرة 40 سنتيمترا لامتلائها بشكل تام.

واعتبرت السلطة منسوب المياه في بحيرة طبرية في الموسم الحالي ولغاية الآن الأفضل منذ عقود، وفقا للمعطيات المتوفرة، مشيرة إلى أن منسوب المياه في البحيرة لا يزال يرتفع باستمرار.

هذا، ويتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم، وتسود أجواء مستقرة في النهار مع تواجد السحب المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية غربية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتسود أجواء باردة نسبيا.