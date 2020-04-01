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إصابات واعتقالات باعتداء الشرطة على الأهالي في يافا

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 17:45

إصابات واعتقالات باعتداء الشرطة على الأهالي في يافا
من المكان ("عرب 48")
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أغلق عدد من الناشطين في يافا، أحد الشوارع الرئيسية في المدينة أمام حركة المارة، مساء اليوم الأربعاء، خلال تظاهرة احتجاجية ضد عنف الشرطة في التعامل مع الأهالي.

وشهدت التظاهرة حرق إطارات مطاطية في شارع ييفت، وذلك في أعقاب اعتداء عناصر الشرطة على عدد من النساء والشبان في شارع "بتسرا" في المدينة، وإصابة عدد منهم بجراح واعتقال أربعة أشخاص.

ودعا المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إلى "وقف عنف الشرطة الممنهج والحملة التي تشنها على الأهالي في مدينة يافا"، وطالبوا بـ"ضرورة العمل على لجم الشرطة ووقف بطشها بالسكان وكفّ يدها عن الأبرياء".

جاء ذلك بعد أن انتهت مطاردة بوليسية، ظهر اليوم الأربعاء، باعتداء عناصر الشرطة على شابين من يافا، بزعم انتهاكهما للقيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على حركة المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.

وفي حديثه لمراسل "عرب 48"، أوضح كاسد حسنين، وهو أحد سكان يافا، أن "أفراد الشرطة قاموا بالاعتداء على الشابين خلال لحظة الاعتقال، ما دفع الأهالي إلى التجمهر احتجاجًا على تصرفات الشرطة وعنفها المفرط".

وأفاد حسنين بأن "الشرطة ردت على احتجاج الأهالي بالاعتداء على كل المتواجدين في المكان، من ضمنهم نساء".

واعتبر أنه "لا يوجد مبرر لتصرفات الشرطة وعنفها، القوات الكبيرة التي حضرت إلى المكان تبين حجم الغل الذي يحملونه ضد أهالي يافا".

وعقب اعتداءات الشرطة، اندلعت موجة احتجاجات قام عدد من الشبان خلالها بإغلاق شارع ييفت الرئيسي، وإشعال الإطارات المطاطية، للمطالبة بالإفراج عن الشبان المعتقلين.


#مدينة يافا
#عنف الشرطة

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من عرب 48

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