الصحة الإسرائيلية: تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمال حالات الوفاة من جراء الفيروس 23 حالة، علما بأن العدد الكلي للإصابات بلغ 5591 حالة من بينها 97 بحالة حرجة.

وذكرت الوزارة أن حالة الوفاة الجديدة لمسنّة في الـ69 من عمرها فارقت الحياة مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس. وأوضح المستشفى في بيان صدر أن المسنة كانت تعاني من أمراض مزمنة "خطيرة ومعقدة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بوفاة شخص يبلغ من العمر 74 عاما، كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، في مستشفى فولفسون، لإصابته بالفيروس.

وفي هذه الأثناء، أكدت الفحوصات إصابة طفل رضيع لم يتجاوز أسبوعه الخامس من إحدى القرى في منطقة الجليل، بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن مركز الجليل الطبي نهريا.

وذكر المستشفى في بيان مقتضب صدر عنه، أن الرضيع كان يعاني من سعال وأعراض تنفسية أخرى، وخضع للعلاج في قسم معزول للأطفال الذين يشتبه بإصابتهم بكورونا.

وأوضح المستشفى أن نتائج الفحوصات وصلت بالأمس وأظهرت إصابة الرضيع بكورونا، ليتم بعدها نقله إلى وحدة العناية المركزة المخصصة للأطفال، حيث تم يتلقى العلاج في غرفة الضغط السلبي المعزولة.

ولا تزال حالات الوفيات والإصابات ترتفع في البلاد، على الرغم من الإجراءات الاحترازية والقيود المشددة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق اليوم، أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لوزارة الخارجية بنقل جميع القادمين من خارج البلاد إلى فنادق أو منشآت في البلاد مخصصة للذين يجب عليهم التواجد في حجر صحي تحت المراقبة. وتقرر تنفيذ هذه التعليمات بصورة فورية.

وتستعد الشرطة الإسرائيلية لتطبيق التعليمات والقيود على الحركة والتجمعات التي تفرضها الحكومة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال عيد الفصح اليهودي، الأسبوع المقبل.

ويحذر نتنياهو ومسؤولين في وزارة الصحة من تجمعات كبيرة نسبيا للاحتفال بليلة عيد الفصح، مشيرين إلى أن الاحتفالات بعيد المساخر، الشهر الماضي، كانت بين الأسباب الرئيسية لانتشار الفيروس وخاصة بين الحريديين.