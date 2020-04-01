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الضفة: 15 إصابة جديدة بكورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 134

تاريخ النشر: 01/04/2020 - 11:31

الضفة: 15 إصابة جديدة بكورونا يرفع إجمالي الإصابات إلى 134
بيت لحم (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن المتحدث باسم السلطة الفلسطينيّة في الضفة الغربية المحتلة، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 إصابة إضافية بفيروس كورونا.

ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين المحتلة عام 1967، في الضفة والقطاع إلى 134.

وفي وقت سابق من مساء أمس أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك عدد الإصابات الإجمالي بـ"كوفيد 19" إلى 119 بينها حالة وفاة واحدة.

وشددت وزارة الصحة في القطاع المحاصر على أن "الإصابتين الجديدتين تم تسجيلها من بين المحجورين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، وأوضحت أن "حالتهما مستقرة ومطمئنة".


#فيورس كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#إصابات

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