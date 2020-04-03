أكثر من 900 وفاة جراء كورونا في إسبانيا خلال اليوم الأخير

عرب ٤٨/ أ ف ب

سجلت إسبانيا، البلد الذي يشهد ثاني أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، أكثر من 900 وفاة خلال 24 ساعة، لليوم الثاني على التوالي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 10935، بحسب ما أعلنت السلطات، اليوم، الجمعة.

والحصيلة التي أعلنتها السلطات هي 932 حالة وفاة حتى صباح الجمعة، بعدما أعلنت الخميس تسجيل 950 وفاة خلال 24 ساعة، في رقم قياسي.

وأعلنت الحكومة أن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 بلغ أكثر من 117 ألفا.