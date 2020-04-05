كفر قرع: قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

قتل الشاب أشرف خالد حامد (30 عاما) وأصيب آخر بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأحد، في بلدة كفر قرع في منطقة المثلث.

وعُلم أن القتيل والجريح هما بالأصل من بلدة جسر الزرقاء الساحلية، وانتقلا للعيش في قرية كفر قرع منذ فترة قصيرة.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها "تلقت بلاغا على مصاب بجروح عميقة داخل سيارة في كفر قرع. قام المسعفون بإجراء عملية الإنعاش لرجل يبلغ من العمر 30 عامًا، واضطروا في النهاية لإقرار وفاته".

وأوضحت أنه عند وصولها إلى وقع الجريمة، "كان رجل مستلقيا وهو فاقد للوعي. أجرينا فحوصات طبية، حيث عانى من إصابات عميقة اخترقت جسده دون نبض ودون علامات تنفس. لقد بدأنا على الفور في إجراء عمليات الإنعاش".

وأعلنت الطواقم عن تقديم الإسعافات الأولية لمصاب آخر في الجريمة ذاتها، حيث أصيب بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى مستشفى "هلل يافي" في الخضيرة لمتابعة العلاج.

16 قتيلا منذ مطلع العام

وقتل منذ مطلع العام 2020 الجاري، 16 شخصًا في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني في جرائم مختلفة.

وشهد المجتمع العربي، الشهر الماضي، مقتل تمام جبالي (84 عاما) في الطيبة، ومقتل الشاب محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة، والشابة زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم في جرائم مختلفة.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.