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هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 08:42

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد
(توضيحية)
عرب ٤٨

ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات شمالي البلاد صباح اليوم الأحد، وتبين أن مركزها كان الشق السوري الأفريقي شرقي مدينة أم الرشاش (إيلات) وبعمق قرابة واحد كيلومتر من خليج العقبة، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي لرصد الهزات الأرضية.

وأفاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقطنون الجنوب ومدينة أيلات، بأنهم شعروا بهزة أرضية، في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، وهي الهزة الأرضية الثالثة التي تضرب البلاد منذ مطلع العام الجاري.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المعهد الجيوفيزيائي، أن قوة الهزة بلغت 4.3 درجات على سلم ريختر، وكان مركزها شمالي مدينة إيلات، ولم تسفر الهزة عن أية أضرار مادية أو خسائر بالأرواح.

يذكر أنه في السادس من شباط/فبراير الماضي، ضربت شمالي البلاد هزة أرضية بقوة 4 درجات، حيث شعر بها سكان مدينة حيفا، علما أن مركزها كان بعمق البحر قبالة شاطئ عتليت.

كما ضربت البلاد في 24 كانون الثاني/يناير هزة أرضية كان مركزها في تركيا، حيث شعر بالهزة سكان منطقة الشام وحوض البحر المتوسط.

يذكر أن صيف العام 2018 ، وخلال شهر كانون الثاني/ يناير ، ضربت سلسلة من الهزات الخفيفة محيط بحيرة طبرية. تراوحت قوتها بين 3 و4.5 درجة على مقياس ريختر. ووقعت أكثر من 30 هزة ارتدادية، بعضها منخفض الارتجاج.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي، فإن المنطقة التي وقعت فيها الهزات، حينها، تقع ضمن الشق السوري الإفريقي، الذي يبدأ من جنوبي تركيا في الشمال إلى كينيا في الجنوب.

ويشير المسح الجيولوجي إلى أن تراكم الزلازل ليس نادرا ويحدث أحيانا في منطقة تشكل جزءا من نسخة جيولوجية تمتد على طول وادي الأردن.


#هزة أرضية
#أيلات
#خليج العقبة

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