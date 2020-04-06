إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة ستصادق الليلة على قرار بفرض إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء يوم غد، الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة المقبل.

وشدد نتنياهو على أن القرار سينص على إغلاق شامل ومنع الخروج من البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد بدءًا من الساعة الرابعة مساء الثلاثاء، حتى الساعة السابعة صباح يوم الجمعة المقبل.

كما سيمنع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء، حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح اليهودي، باستثناء البلدات العربية.

ولفت نتنياهو إلى أن سكان بعض المناطق في مدينة القدس سيطالبون بالبقاء في مناطق محددة، دون الافصاح عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وحول انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، قال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إن "الوضع جيد بسبب الخطوات المنهجية التي اتخذناها. هناك تحسن، ولكن أولئك الذين يعتقدون أن الأزمة في نهايتها مخطئون".

يتبع..