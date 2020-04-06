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الصحة الإسرائيلية: 9658 فحصًا في المجتمع العربي منها 216 مريضا بالكورونا

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 18:51

الصحة الإسرائيلية: 9658 فحصًا في المجتمع العربي منها 216 مريضا بالكورونا
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن 9658 فحصا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد أجريت في القرى والبلدات العربية في الأيام الأخيرة، وظهرت نتائجها عصر اليوم الإثنين، بيّنت إصابة 216 شخصًا بـ"كوفيد 19".

يشار إلى أن هذه الأرقام تعالج نتائج الفحوصات التي أجريت في المراكز المتنقلة لفحص كورونا ("درايف إن")، والتي انطلقت خلال الأسبوع الماضي، علما يأن أرقام المصابين في المجتمع العربي تتجاوز ذلك بكثير وتقدّر بالمئات.

وفي بيان صدر عنها، ذكرت الصحة الإسرائيلية أنه "استمرارًا للفحوصات التي تجرى في القرى والبلدات العربية، هناك نتيجة لـ9658 فحصًا من مجمل الفحوصات التي أجريت في الأيام الأخيرة، منها 216 مريضا بالكورونا، حتى عصر اليوم الإثنين".

وكانت وزارة الصحة قد أفادت أمس أن عدد الفحوصات في المجتمع العربي بلغ 6479 منها 193 مريضًا مؤكدًا بكورونا، فيما أعلنت السبت عن إجراء 4887 فحصًا أظهرت 155 إصابة.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن بين السبت والأحد أجريت نحو 1590 فحصا في المجتمع العربي، فيما تجاوزت الفحوصات 3179 خلال الساعات الـ24 الماضية، في ظل حالة من الضبابية حول المعطيات الرسمية التي تتعلق بتفشي الفيروس في المجتمع العربي.

وازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، والتي قُدّرت بنحو 200 إصابة بالفيروس لغاية أمس، الجمعة، بعد إقامة محطات فحص في عدة بلدات عربية في النقب والمثلث والجليل.

وناشدت الهيئة العربية للطوارئ "المواطنين العرب الالتزام بسبُل الوقاية من خلال الابتعاد عن أماكن التجمهر وأيضًا اتخاذ التدابير اللازمة والتي تمنع نقل العدوى".


#الصحة الإسرائيلية
#المجتمع العربي
#الداخل الفلسطيني
#فحوصات كورونا
#درايف إن

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من عرب 48

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