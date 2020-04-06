وفيات كورونا بأميركا تزداد وواشنطن تحذر بكين من "استغلال" الوباء لتعزيز نفوذها

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1151 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة إلى 9 آلاف و654، في البلاد التي باتت تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

ووفق أحدث الأرقام التي أحصتها جامعة جونز هوبكنز، فقد "بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد، 337 ألفا و971، بعد تسجيل 25 ألفا و722، في غضون 24 ساعة الأخيرة".

أما بالنسبة للوفيات، فجرى تسجيل 1151 حالة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 9 آلاف و654، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ومازالت ولاية نيويورك تتصدر الولايات الأميركية في عدد المصابين، بـ 123 ألفا و160، تلتها نيوجيرسي بـ37 ألفا و505 وميشيغان بـ 15 ألفا و718 إصابة.

وفي ما يخص الوفيات سجلت نيويورك 4 آلاف و159، وفي نيوجيرسي 917، وفي ميشيغان 617.

أحد أفراد الطواقم الطبية في نيويورك (أ ب)

واشنطن تحذر بكين من "استغلال" الوباء لتعزيز نفوذها

على صلة، حذّرت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، الصين، من استغلال الوباء، لتعزيز نفوذها في بحر الصين الجنوبي بعدما أعلنت فيتنام أن بكين أغرقت سفينة صيد، بحسب ما أفادا وكالة "فرانس برس".

وفي ظلّ تركيز العالم على مكافحة انتشار الفيروس، كثّفت الصين إقامة ما وصفتها بمحطات أبحاث ونشرت طائرات عسكرية خاصة في البحر المتنازع عليه، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس في بيان: "نحضّ جمهورية الصين الشعبية على التركيز على دعم الجهود الدولية لمكافحة الوباء العالمي والتوقف عن استغلال انشغال الدول الأخرى أو ضعفها لتوسيع نطاق مطالباتها في بحر الصين الجنوبي".

وأعلنت فيتنام الأسبوع الماضي أنها قدمت مذكرة احتجاج بحق بكين بعدما "عرقلت وصدمت وأغرقت" سفينة فيتنامية على متنها ثمانية صيادين قرب جزر باراسيل.

ودعت فيتنام، التي تطالب على غرار الصين وتايوان بالسيادة على جزر باراسيل، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، بكين، إلى تعويض الصيادين واتّخاذ إجراءات "نأديبية صارمة" بحق عناصرها المسؤولين عن الحادثة ومنع تكرارها مستقبلا.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" حيال الحادثة.

وأفادت أورتاغوس بأن "هذه الحادثة هي الأخيرة ضمن سلسلة أعمال قامت بها جمهورية الصين الشعبية للتأكيد على مطالبات بحرية غير مشروعة والإضرار بجيرانها في جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي".

نقل أحد ضحايا الفيروس (أ ب)

وشككت الولايات المتحدة، التي تشهد علاقتها مع فيتنام تطورا ملحوظا، في حقوق بكين في بحر الصين الجنوبي، الذي يعد بين الممرات المائية الأكثر ازدحاما في العالم ويضم موارد طاقة كبيرة.

واتّهمت الصين، الشهر الماضي، الولايات المتحدة بـ"الاستفزاز" بعدما قالت إن المدمرة "يو إس إس ماك كامبل" أبحرت على مقربة من جزر باراسيل دون إذنها.

وارتفع منسوب التوتر بشدة خلال السنوات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة التي انتقدت طريقة تعامل بكين مع وباء كوفيد-19 الذي أصاب الآن أكثر من مليون شخص حول العالم.

وعلى صعيد الإصابات التي تسبب بها الفيروس عالميا، فتحلّ إسبانيا ثانية بعد الولايات المتحدة بـ135 ألفا و32 إصابة، وإيطاليا ثالثة بـ 128 ألفا و948.

وتتصدر إيطاليا قائمة وفيات كورونا عالميا، تليها إسبانيا، ثم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و290 ألفا، توفي منهم أكثر من 70 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 272 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".