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إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 10:10

إحصائية جديدة: 26 إصابة بالكورونا في جسر الزرقاء و25 بأم الفحم
محطة فحص الكورونا في جسر الزرقاء
عرب ٤٨

أظهرت إحصائية جديدة نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قرية جسر الزرقاء ارتفع إلى 26 إصابة، فيما ازداد في مدينة أم الفحم ليصبح 25 إصابة.

الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية

ننشر في "عرب 48" فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، الخميس، وفقا لبيان وزارة الصحة:

تل أبيب ويافا (مختلطة) 420

حيفا (مختلطة) 122

اللد (مختلطة) 52

الرملة (مختلطة) 48

كرميئيل (مختلطة) 24

نوف هجليل (مختلطة) 24

جسر الزرقاء 26

أم الفحم 25

عكا (مختلطة) 17

دبورية 17

طمرة 16

جت 13

باقة الغربية 13

الناصرة 10

الشبلي أم الغنم 10

معالوت وترشيحا (مختلطة) 10

الطيبة 9

دير حنا 8

رهط 7

المغار 7

كسيفة 7

سخنين 6

إكسال 6

كفر قرع 5

بير الكسور 5

طلعة عارة 5

كفر قاسم 4

عيلبون 4

جلجولية 3

الطيرة 3

شفاعمرو 3

عين ماهل 3

يافة الناصرة 3

صندلة 3

بسمة 2

بقعاثا (الجولان) 2

بسمة طبعون 2

جديدة المكر 2

جولس 2

كفر كنا 2

نحف 2

زيمر 2

كفر ياسيف 2

البعينة نجيدات 2

أبو غوش 1

أبو ربيعة 1

البعنة 1

دير الأسد 1

حرفيش 1

طوبا الزنغرية 1

مجدل شمس (الجولان) 1

مسعودين العزازمة 1

عرعرة النقب 1

عسفيا 1

عرابة 1

قلنسوة 1

البقيعة 1

الناعورة 1

تل السبع 1

وادي الحمام 1.


#كورونا
#المجتمع العربي
#فيروس كورونا
#أم الفحم
#مستجدات كورونا

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