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ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 93

تاريخ النشر: 10/04/2020 - 09:15

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 93
شوارع تل أبيب فارغة (أ ب)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 93، صباح اليوم، الجمعة، بينما تجاوز عدد المصابين الـ10 آلاف إصابة، منها 164 في حال الخطر، وهو عدد أقلّ عن عدد الحالات الخطيرة بالأمس.

وبحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحّة الإسرائيليّة، صباح الجمعة، فإنّ عدد المصابين بلغ 10095، يخضع منهم 125 لأجهزة التنفس الاصطناعي، بزيادة 5% عن أمس.

ويخضع 721 للعلاج في المشافي، بينما 6582 للعلاج في المنازل و941 للعلاج في الفنادق بينما بلغ عدد المتعافين 1061.

وازداد عدد الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة بـ16.5٪.

محليًا، قالت "الهيئة العربيّة للطوارئ" إن عدد المصابين العرب بلغ، صباح اليوم، الجمعة، 288 مصابًا، بينما بلغ مجمل عدد الفحوصات 14576.

وتحتل جسر الزرقاء المرتبة الأولى من حيث عدد المصابين، بـ26 إصابة، تليها أم الفحم بـ22 مصابًا، ومن ثم دبّورية بـ22 مصابًا وطمرة بـ16 مصابًا، وجت المثلث بـ14 مصابًا.

أمّا من حيث كثافة المرض، فتأتي دبورية في المكان الأول بمعدل 211 مصابا لكل 100 ألف نسمة، تليها جسر الزرقاء بـ175، ومن ثم شبلي أم لغنم بمعدل 157 مصابا لكل 100 ألف مواطن.

وتبلغ نسبة الإصابة الكلية في المجتمع العربي 20,7 مصاب لكل 100 ألف، وتصل معدل نسبة الفحوصات في المجتمع العربي 1047 فحصا لكل 100 ألف.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#وفيات كورونا
#جسر الزرقاء
#دبورية
#القدس

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