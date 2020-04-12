  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة عامل في الخليل ترفع حصيلة كورونا في الضفة وغزة إلى 288

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 20:09

إصابة عامل في الخليل ترفع حصيلة كورونا في الضفة وغزة إلى 288
سوق في القدس المحتلة (أ ب أ)
عرب ٤٨/ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لعامل في الخليل، عائد من داخل أراضي الـ48، لترتفع حصيلة ضحايا فيروس "كوفيد 19" في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يشمل القدس إلى 288 حالة.

وأشار مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، في الإيجاز الصحافي المسائي حول تطورات فيروس كورونا، إلى وجود 36 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة، منها 19 في سلوان.

وقال إن "طواقمنا تعمل في كل المناطق التي نستطيع العمل فيها، واليوم كنا في اجتماع مع الطواقم بمركز بيرنبالا لمناقشة إجراءات خدمة أبناء شعبنا في القدس، وقمنا بالتنسيق مع الأطباء في القدس للوصول للحالات وأخذ عينات جديدة لهم".

وأوضح أن عدد الإصابات الفعلية من دون القدس يصبح 247، وعدد حالات الشفاء هو 58 حالة، وإصابات العمال 91، والحالات المخالطة للعمال 107 حالات، وحالات المسافرين 29، وحالات الوفد السياحي 40، وحالات الأسرى حالة واحدة، والكادر الطبي حالة واحد، مبينا أنه تم إجراء أكثر من 17650 فحصا منذ بداية الجائحة في فلسطين، ويبقى 300 عينة قيد الفحص.

وفيما يتعلق بتوزيع المصابين، قال الشخرة، إنه يوجد في مركز التأهيل ببيت لحم 18 حالة مستقرة، وفي مستشفى هوجو تشافيز شمال رام الله 23 حالة، واحدة منها في العناية المركزة، وفي مستشفى الهلال الأحمر بالخليل 8 حالات.

وأضاف أنه في الأكاديمية العسكرية بأريحا هناك 3 حالات، وفي مستشفى الهلال الأحمر بطولكرم 4 حالات، وفي فندق الكرمل برام الله 141 حالة، وفي فندق بلازا بالخليل 12 حالة، وفي مركز العلاج بحلحول 9 حالات، وجميعها مستقرة.

وتابع الشخرة "تلقينا عددا من مسحات الفحص لمختبر رام الله المركزي، بجهود من رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وابتداء من الليلة سيعود المختبر للعمل".

وأضاف أنه كان هناك تواصل من قبل وزارة الصحة مع المحافظات الجنوبية (في إشارة إلى قطاع غزة المحاصر) بما يخص إجراء الفحوصات لمعرفة ما سنقوم به خلال فتح معبر رفح لمدة 3 أيام، وقد تم الاتفاق على إرسال العينات التي ستأتي من غزة إلى بيت لحم ليتم فحصها هناك.


#فيروس كورونا
#سلوان
#القدس المحتلة
#الصفة الغربية
#قطاع غزة

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: فتحٌ استثنائي لمعبر رفح لعودة الغزيّين العالقين في مصر
كورونا: فتحٌ استثنائي لمعبر رفح لعودة الغزيّين العالقين في مصر

2020-04-12

السلطة تبحث مع الاحتلال تحويل مبلغ يعادل قيمة المقاصة
السلطة تبحث مع الاحتلال تحويل مبلغ يعادل قيمة المقاصة

2020-04-12

الأمم المتحدة تُحذّر: كورونا يُهدّد "بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية"
الأمم المتحدة تُحذّر: كورونا يُهدّد "بقاء واستمرارية السلطة الفلسطينية"

2020-04-12

الأكثر قراءة

المعدات الطبية التركية لإسرائيل

المعدات الطبية التركية لإسرائيل "عالقة" بسبب مساعدات للسلطة

2020-04-11
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

2020-04-11
الجنود المجهولون

الجنود المجهولون

2020-04-11
مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

2020-04-11
34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

2020-04-11