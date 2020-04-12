مُستجدات كورونا: لا وفيات في الصين والأرقام تحلق في بريطانيا وأميركا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم اليوم 1.8 مليون مصاب، في حين تخطى عدد المتعافين من المرض حاجز 410 ألف شخص، فيما تم تسجيل 110,871 حالة وفاة، بحسب منصة "وورلد ميتر" الإحصائية.

إيطاليا: أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من 3 أسابيع

وأعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم، تسجيل 431 وفاة بـ"كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 آذار/مارس (427 وفاة) عن 500. وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت (619).

بريطانيا: 737 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 10,612

تخطت بريطانيا عتبة الـ10 آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد مع تسجيل 737 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد.

وتسبب وباء "كوفيد 19" بوفاة 10612 شخصا في المستشفى بحسب الحصيلة التي نشرت مساء اليوم، ولا تحتسب الوفيات في دور المسنين. وتأكدت إصابة 5288 شخصا إضافيا بالوباء ما يرفع إلى 84270 عدد المصابين بالفيروس في بريطانيا.

هذا وغادر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المستشفى إثر تعافيه من فيروس كورونا، مساء اليوم.

وقال مكتب جونسون، في بيان، إن رئيس الوزراء "غادر مستشفى سانت توماس في لندن، وسيستكمل مرحلة التعافي في منزله الريفي ببلدة تشيكرز". وأضاف أن جونسون "لن يعود مباشرة لممارسة عمله بناء على توجيهات الأطباء".

بدوره، أثنى رئيس الوزراء البريطاني على الرعاية التي تلقاها من الفريق الطبي في المستشفى، قائلا إنهم "أنقذوا حياتي".

والسبت، أعلنت الحكومة البريطانية أن حالة رئيس الوزراء الصحية في تحسن وبدأ يتعافى من أعراض الإصابة بكورونا. وخرج جونسون (55 عامًا) مساء الخميس من العناية المركزة التي أدخل إليها الإثنين.

الولايات المتحدة: وفيات كورونا تقفز إلى 20 ألفا و649

هذا وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 20 ألفا و649، إثر تسجيل 1902 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأميركية.

ووفقًا لمعطيات الجامعة، فإن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 535 ألفا، إثر تسجيل 28 ألفا و391 حالة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات بكورونا عالميا، تليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وعلى صعيد الولايات، تأتي نيويورك في المرتبة الأولى بعدد الإصابات البالغ 181 ألفا و825، تليها جارتها نيوجيرسي بـ8 آلاف و151، وميشيغان بـ23 ألفا و605.

وبلغ عدد الوفيات في نيويورك 8650، ونيوجيرسي 2183، وميشيغان 1384. أمّا عدد المتعافين في عموم البلاد، فبلغ 32 ألفًا و110.

الصين بلا وفيات

هذا وأعلنت السلطات الصينية، الأحد، أنها لم تسجل أي وفاة من جراء كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، للمرة الثانية منذ انتشار الفيروس بالبلاد.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية الصحية في الصين، أن البلاد سجلت 99 إصابة جديدة بكورونا، 97 منها مصدرها خارجي. وأضاف أن 50 مصابا تعافوا من الفيروس في الساعات الماضية.

وأكد البيان عدم تسجيل أي وفاة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، للمرة الثانية منذ البدء بإحصاء الوفيات في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأشار إلى انتهاء فترة المراقبة الطبية لـ1534 شخصا من المخالطين للمصابين بالفيروس.

وفي 7 نيسان/ أبريل الجاري، أعلنت السلطات الصينية، أنها لأول مرة لم تسجل أي حالة وفاة بالفيروس، منذ بدئها إحصاء الوفيات في يناير الماضي.

وبلغت إصابات كورونا في الصين 82 ألفا و52، توفي منهم 3 آلاف و339، بينما تعافى 77 ألفا و575 مصابا. جدير بالذكر أن الصين تمكنت من السيطرة بشكل كبير على انتشار الفيروس في البلاد.