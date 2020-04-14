ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 117 والمصابين إلى 11868

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 117، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 11868 بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيلية، صباح اليوم، الثلاثاء.

ووفقًا للوزارة، فإنّ 181 مصابا حالتهم خطيرة، منهم 136 يخضعون لأجهزة تنفّس اصطناعي، بينما توصف حالة 168 مصابا بالمتوسطة و9402 بالطفيفة.

ويخضع 763 من المصابين للعلاج في المشافي، بين يخضع 7145 للعلاج المنزلي و1214 للعلاج في الفنادق.

ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 2000.

وفجر اليوم، الثلاثاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على التقييدات والإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح العبري"، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تدخل التقييدات والإجراءات الجديدة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حتى فجر الخميس المقبل.

ووفقا للتعليمات، سيحظر التنقل والسفر بين المدن، خلال الفصح العبري، على أن يحظر منذ ساعات صباح اليوم التنقل بين الأحياء السكنية للحريديم والخروج من البلدات اليهودية الحريديم التي فرض عليها الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر، وستفرض الشرطة التقييدات عبر انتشارها قبالة المخابز لمنع التجمهر.

وبموجب التقييدات التي أقرت ضمن أنظمة الطوارئ، فإنه بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة، بدءًا من الليلة، حتى الساعة الـ05:30 فجر الخميس.