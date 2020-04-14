اشتباك مسلح بين الأمن المصري ومسلحين في القاهرة

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، مساء اليوم، الثلاثاء، مقتل ضابط في جهاز "الأمن الوطني" خلال الاشتباكات بمنطقة الأميرية في العاصمة المصرية، القاهرة، فيما أعلنت الشرطة تصفية "جميع أفراد المجموعة المسلحة".

وفي وقت سابق مساء اليوم، اندلع اشتباك مسلح بين الأمن المصري ومسلحين في منطقة الأميرية بالقاهرة، ما دفع الشرطة المصرية إلى تحذر الأهالي بالاحتماء وطالتهم بإغلاق الشبابيك والتزام المنازل مع تواصل الاشتباك.

ودفع الأمن المصري بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المنطقة، وأغلق المداخل والمخارج والمنافذ المؤدية إلى منطقة الأميرية.

وقال التلفزيون المصري، إن تبادلا لإطلاق نار بين قوات الشرطة ومسلحين دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفاد التلفزيون الحكومي في نبأ عاجل أورده أن "قوات مكافحة الإرهاب بالداخلية تتبادل إطلاق النار مع مجموعة إرهابية بحي الأميرية".

ونقلت وسائل إعلام مصرية بينها البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام (حكومية) النبأ ذاته، مؤكدة أن "الشرطة تحذر المواطنين قاطني المنطقة من الاقتراب من النوافذ".

وفي إشارة لاستمرار المواجهات، بثت المصادر ذاتها مقطع فيديو تسمع فيه أصوات لإطلاق النار، قالت إنها لـ"المواجهات".

ولم يصدر بيان عن وزارة الداخلية المصرية عن تلك المواجهات حتى الساعة 21:50.