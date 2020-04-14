الصحة الإسرائيلية: 123 حالة وفاة و12046 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 12,046 إصابة من بينها 123 حالة وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9,385 وصفت حالتهم بسيطة، 177 متوسطة و175 خطيرة و133 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2,195 تماثلوا للشفاء".

ولفتت الوزارة إلى أن 757 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,417 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,229.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الإصابات مساء اليوم بنسبة 4%، فيما ارتفعت حالات الوفاة بـ6%، فيما ارتفع عدد المصابين الذين بحاجة إلى وصلهم لجهاز التنفس الاصطناعي بنسبة 0.75%.

وفي ساعات المساء، أعلن مستشفى "بوريا" في طبريا، عن وفاة مسنة (71 عاما) كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وأكد مستشفى "شعاري تسيديك" في القدس وفة مسن (90 عام) كان يخضع للعلاج في قسم العناية المكثفة، متأثرًا بإصابته بكورونا.

فيما أعلن مستشفى "هداسا عين كارم" في القدس عن وفاة مسن (78 عاما) كان يعاني من أمراض مزمنة خطيرة ومعقدة.

وفجر اليوم، الثلاثاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على التقييدات والإغلاق الشامل خلال عيد "الفصح العبري"، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، على أن تدخل التقييدات والإجراءات الجديدة عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حتى فجر الخميس المقبل.

ووفقا للتعليمات، سيحظر التنقل والسفر بين المدن، خلال الفصح العبري، على أن يحظر منذ ساعات صباح اليوم التنقل بين الأحياء السكنية للحريديم والخروج من البلدات اليهودية الحريديم التي فرض عليها الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر، وستفرض الشرطة التقييدات عبر انتشارها قبالة المخابز لمنع التجمهر.

وبموجب التقييدات التي أقرت ضمن أنظمة الطوارئ، فإنه بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة، بدءًا من الليلة، حتى الساعة الـ05:30 فجر الخميس.