ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 148

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، اليوم، الجمعة، إلى 148، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 12855، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإنّ 182 من المرضى في حال الخطر، يخضع منهم 129 لأجهزة تنفّس صناعي، بينما حالات 157 متوسّطة، و9401 طفيفة.

ومن بين المرضى، يخضع 632 للعلاج في المشافي، بينما يتعالج 7242 في منازلهم، و1531 في الفنادق.

ووصل عدد المتعافين الكلي من الفيروس إلى 2967.

والليلة الماضية، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة لإدارة أزمة كورونا على مقترح تخفيف تدريجي للتقييدات التي فرضتها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

وستبدأ المرحلة الأولى برفع المساحة المسموح التواجد فيها خارج المنزل إلى 500 متر بدلا من 100 الآن، وسيسمح بأعمال رياضية لشخصين خارج المنزل مع بعضهم البعض.

كما قرّرت اللجنة عدم فتح المدارس أو المجمّعات التجارية أو رياض الأطفال.

وبحسب ما كتب نتنياهو، سيتم العمل على تفصيل في القرارات خلال 48 ساعة، ليُعلن عنها مساء السبت.

والخطّة التي صادق عليها الوزراء هي خطّة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تقوم على جملة من الخطوات "التي ستمنع بتقديره انتشار فيروس كورونا"، مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، والحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص، قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى العمل، توسعة مدى فحوصات كورونا.

بالإضافة إلى "فتح فوري" للاقتصاد والتجارة وجهاز التربية والتعليم حتى الصفّ الثالث، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

كما تنصّ خطة بينيت على إغلاق عيني للأماكن التي يحتمل فيها انتشار واسع لكورونا، بدلا من فرض إغلاق تام على البلاد.