  2. إسرائيليات
  3. أخبار

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 148

تاريخ النشر: 17/04/2020 - 11:58

ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد إلى 148
من تظاهرة في تل أبيب أمس (أ ب)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، اليوم، الجمعة، إلى 148، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 12855، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإنّ 182 من المرضى في حال الخطر، يخضع منهم 129 لأجهزة تنفّس صناعي، بينما حالات 157 متوسّطة، و9401 طفيفة.

ومن بين المرضى، يخضع 632 للعلاج في المشافي، بينما يتعالج 7242 في منازلهم، و1531 في الفنادق.

ووصل عدد المتعافين الكلي من الفيروس إلى 2967.

والليلة الماضية، وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة لإدارة أزمة كورونا على مقترح تخفيف تدريجي للتقييدات التي فرضتها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو.

وستبدأ المرحلة الأولى برفع المساحة المسموح التواجد فيها خارج المنزل إلى 500 متر بدلا من 100 الآن، وسيسمح بأعمال رياضية لشخصين خارج المنزل مع بعضهم البعض.

كما قرّرت اللجنة عدم فتح المدارس أو المجمّعات التجارية أو رياض الأطفال.

وبحسب ما كتب نتنياهو، سيتم العمل على تفصيل في القرارات خلال 48 ساعة، ليُعلن عنها مساء السبت.

والخطّة التي صادق عليها الوزراء هي خطّة وزير الأمن، نفتالي بينيت، التي تقوم على جملة من الخطوات "التي ستمنع بتقديره انتشار فيروس كورونا"، مثل التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، والحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص، قياس درجات الحرارة قبل الدخول إلى العمل، توسعة مدى فحوصات كورونا.

بالإضافة إلى "فتح فوري" للاقتصاد والتجارة وجهاز التربية والتعليم حتى الصفّ الثالث، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

كما تنصّ خطة بينيت على إغلاق عيني للأماكن التي يحتمل فيها انتشار واسع لكورونا، بدلا من فرض إغلاق تام على البلاد.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#وفيات كورونا
#إصابات كورونا

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة
نتنياهو يهدد بمقاطعة جماهيرية للانتخابات إذا مُنع من رئاسة الحكومة

2020-04-17

تقرير: كبار الحاخامات يخرقون عمدا تعليمات الوقاية من كورونا
تقرير: كبار الحاخامات يخرقون عمدا تعليمات الوقاية من كورونا

2020-04-17

الإعلان عن تخفيف لتقييدات الحركة.. ولا عودة للمدارس
الإعلان عن تخفيف لتقييدات الحركة.. ولا عودة للمدارس

2020-04-16

الأكثر قراءة

ريفلين يبلغ غانتس رسميا بنقل التكليف بتشكيل حكومة للكنيست

ريفلين يبلغ غانتس رسميا بنقل التكليف بتشكيل حكومة للكنيست

2020-04-16
وزارة الصحة الإسرائيلية: 142 وفاة بكورونا والإصابات تواصل الصعود

وزارة الصحة الإسرائيلية: 142 وفاة بكورونا والإصابات تواصل الصعود

2020-04-16
إسرائيل علمت عن كورونا في منتصف نوفمبر... ولم تتحرك

إسرائيل علمت عن كورونا في منتصف نوفمبر... ولم تتحرك

2020-04-16
نتنياهو رفض تزويد بريطانيا بأجهزة تنفس اصطناعي

نتنياهو رفض تزويد بريطانيا بأجهزة تنفس اصطناعي

2020-04-16
مقتل الحويطي: السعودية تؤكد أنه مطلوب أمنيا.. نشطاء: رفضَ

مقتل الحويطي: السعودية تؤكد أنه مطلوب أمنيا.. نشطاء: رفضَ "تهجيره قسريا"

2020-04-16