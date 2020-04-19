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حالة وفاة ثالثة من جراء كورونا في سورية وفقًا لحصيلة للنظام

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 19:09

حالة وفاة ثالثة من جراء كورونا في سورية وفقًا لحصيلة للنظام
تعقيمات للوقاية من كورونا في إدلب (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري في دمشق، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن النظام إلى 39 إصابة من بينها 3 حالات وفاة، فيما تعافى 5 أشخاص من المرض.

ويوم الجمعة الماضي، توفي شخص في محافظة الحسكة شرقي سورية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، بينما تسعى الإدارة الذاتية الكردية هناك إلى مواجهة محاولات النظام السوري الالتفاف على الإجراءات التي تفرضها لاحتواء الوباء.

وأوضح مصدر بمستشفى الحكمة في الحسكة، أن الضحية من منطقة الصالحية في محافظة الحسكة، ويبلغ من العمر 65 عاما، وكان قد دخل المستشفى قبل حوالي عشرة أيام بعد أن ساءت حالته الصحية، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "العربي الجديد".

وأكد المصدر أن المريض فقد حياته، كما أن ابنته البالغة من العمر أربعين عاما تتلقى حاليا العلاج في أحد المشافي بالقامشلي ووضعها حرج نتيجة إصابتها أيضاً بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن السلطات في الإدارة الذاتية تمتنع عن إعلان أخبار الوفيات بالفيروس استجابة لطلب سلطات النظام السوري، مشيرا إلى وجود حالات إصابة بالفيروس في المربع الأمني، إضافة إلى وجود 4 حالات أخرى في قرية أم فرسان شرقي القامشلي في مركز للحجر الصحي.


#فيروس كورونا
#سورية
#النظام السوري
#الحسكة

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